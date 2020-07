Zlatan Ibrahimovic, carriera finita? L’attaccante del Milan: “Mi sto solo riscaldando” (VIDEO)

È fatto così, Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese, attualmente in forza al Milan, non è abituato a mandarle a dire e va sempre dritto al punto della questione, anche quando ci sono voci sul suo futuro che, per altri, potrebbero risultare scomode e difficili da gestire. Per Zlatan, però, non è così. In queste ore si è parlato di un possibile ritiro dal calcio giocato da parte dell’ex bomber di Juventus, Inter e Barcellona e il diretto interessato, per tutta risposta, ha deciso di diffondere un video sui social network, sfruttando il suo seguitissimo profilo Instagram (ha 43,5 milioni di follower) per lanciare a tutti il suo messaggio.

Zlatan Ibrahimovic: “Non mi conosci”

Il fuoriclasse scandinavo ha dichiarato: “Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi, ma mi hanno reso più furbo. E ora pensi che io sia finito. Per tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Perché io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo riscaldando”.