Pirlo si lamenta dei torti arbitrali? Bonolis: “Facile perdere la calma quando non si vince. L’importante è non fare la morale agli altri”

Dopo la vittoria ottenuta al San Siro contro la Lazio (3-1), l’Inter di Antonio Conte riesce a sorpassare il Milan (sconfitto dallo Spezia per 2-0, ndr) e, in vista del Derby di Domenica 21 Febbraio, si trova in testa alla classifica con 50 punti all’attivo. Nei giorni scorsi hanno fatto molto rumore le parole rilasciate da Andrea Pirlo e da alcuni giocatori della Juventus che hanno dichiarato chi vi è stata una sequenza di episodi arbitrali a loro sfavorevoli in questa stagione e che, a parti invertite, tutti avrebbero gridato allo scandalo.

Le parole di Bonolis sulla Juventus: “Non facciamo la morale agli arbitri”

Paolo Bonolis, conduttore televisivo di fede nerazzurra, ha commentato ironicamente le dichiarazioni di Andrea Pirlo e del ‘mondo Juventus’ circa i possibili torti arbitrali subiti: “Mi vengono in mente le dichiarazioni di alcuni calciatori e dirigenti della Juventus. Alla fine, considerata la passionalità con cui si vive questo sport in campo e anche in tribuna, è facile perdere la calma quando non riesci a vincere. È successo ad altri, sta succedendo adesso anche ai bianconeri (…) Può girare il c**o anche a loro quando le cose non vanno bene ed è comprensibile. L’importante è che non facciamo la morale agli altri“.