Serie A, dove vedere Napoli-Juventus: streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Napoli-Juventus, ultima spiaggia per Gattuso? Le due squadre tornano ad affrontarsi un mese dopo la finale di Supercoppa Italiana che ha visto prevalere i bianconeri per 2-0. I padroni di casa vivono un momento negativo che ha messo a rischio la panchina di Gattuso. Invece gli ospiti sembrano essersi ripresi alla grande dopo un inizio di stagione pieno di alti e bassi. Il match Napoli-Juventus, valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca sabato 13 febbraio 2021 alle ore 18 nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ricordiamo che la gara non si è disputata causa Covid e non è ancora stata decisa una data per il recupero.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.



Dove vedere Napoli-Juventus, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il big match Napoli-Juventus sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 251 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.