Clamoroso dalla Russia: contatti avviati tra Allegri e lo Shakhtar Donetsk

ALLEGRI SHAKHTAR DONETSK – Sono passati quasi due anni dalla separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano si è preso un periodo di pausa e non siede su una panchina dall’estate del 2019. Nonostante siano arrivate offerte importanti (tra cui quella del Paris Saint-Germain) e sia stato contattato anche da diversi club italiani, Allegri ha sempre rifiutato qualsiasi proposta, in attesa di un progetto importante. Ma, con molte probabilità, la prossima stagione sarà quella decisiva per il ritorno di Max su una panchina europea. Eppure, il nome della squadra che sta circolando nelle ultime ore ha del clamoroso.

Allegri Shakhtar Donetsk, gli ucraini pensano a lui per il dopo Castro

Il nome di Massimiliano Allegri è stato accostato spesso a Napoli e Roma. Negli ultimi giorni, si erano fatte sempre più insistenti le voci di un suo possibile approdo alla Roma per il dopo Fonseca. Un suo ritorno su una panchina italiana sembrava essere sempre più vicino. Ma oggi è arrivata una svolta clamorosa.

Dalla Russia ne sono certi: lo Shakhtar Donetsk (prossima avversaria proprio della Roma in Europa League) vuole Allegri per il dopo Luis Castro. Infatti, a fine stagione dovrebbe finire l’esperienza del tecnico portoghese sulla panchina dello Shakhtar. E allora, secondo quanto riporta matchtv.ru, sono stati anche avviati dei contatti preliminari tra gli ucraini e Allegri. Lo Shakhtar fa sul serio e vorrebbe portare l’ex Milan e Juventus in Ucraina.

Ma bisogna vedere se Allegri accetterà l’offerta o vorrà sedersi su una panchina più prestigiosa. La sua intenzione è quella di sposare un progetto importante e non accetterà nulla se non gli verranno date le giuste garanzie. Ma, intanto, iniziano ad arrivare le prime offerte per il sei volte campione d’Italia e una cosa sembra essere ormai certa: Allegri è pronto a tornare in pista e rimettersi in gioco.