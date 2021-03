Assalto a De Ligt, Juve attenta: dalla Premier alla Liga tutti sull’olandese

La Juventus deve fare molta attenzione, i migliori club europei hanno puntato gli occhi su Matthjis De Ligt. Il difensore olandese è oramai uno degli elementi essenziali della difesa bianconera e le sue prestazioni non sono passate inosservate. L’ex Ajax ha appena 21 anni, non rappresenta solo il presente, anche il futuro della della difensa della Juve, soprattutto in vista dell’addio di Chiellini e di Bonucci che oramai avanzano d’età.

Assalto a De Ligt, spuntano Liverpool, Real e Barcellona

Il giovane centrale piace a numerose squadre e quelle che possono permetterselo hanno già avanzato richiesta d’acquisto alla società di Andrea Agnelli. Prima su tutte il Liverpool, non è nuovo l’interesse dei Reds verso De Ligt, già prima del suo approdo alla Juve, il club della Premier ci aveva provato. Dall’Inghilterra alla Spagna, le due big de La Liga vogliono trattare per portare De Ligt via dalla Juventus. Il Real Madrid si avvia ad un rinnovo di rosa, importante rivoluzione per ritornare ai livelli di qualche anno fa. La società dei Blancos, dando l’addio a tanti giocatori, avrà le entrate giuste per permettersi De Ligt. Il Barcellona, viaggiando sulla stessa onda del Real, con i problemi avuti anche con l’infoertunio e la lunga assenza di Piqué, corre ai ripari e pensa al futuro. Il difensore della Juventus è una delle migliori risorse i fase difensiva. La Juve lo ha pagato 75 milioni di euro, non sarà facile per le altre squadre portar via Matthijs da Torino. Il suo contratto, inoltre, scade il 30 giugno 2024. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 90 milioni di euro ed è uno dei giocatori più preziosi d’Olanda.