DIRETTA LIVE Brindisi Taranto: cronaca e risultato in tempo reale

1′ – TEMPO

Live Brindisi Taranto: le probabili formazioni

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato; Nives, Panebianco, Suhs, Boccadamo; Iaia, Bottari; Palumbo, Calemme, Forbes; Buglia. All.: De Luca.

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski; Boccia, Guastamacchia, Rizzo G., Ferrara; Tissone, Marsili; Versienti, Rizzo N., Falcone; Santarpia. All.: Laterza.

Il Sig.Fabio Rosario Luongo della Sez. di Napoli sarà coadiuvato dagli assistenti Salvatore Gambino della Sez. di Nocera Inferiore e Cristiano Pelosi della Sez. di Ercolano.

Live Brindisi Taranto: data e ora della partita

Domenica 28 marzo, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D girone H tra Brindisi Taranto. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Il derby si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Live Brindisi Taranto: la presentazione del match

Il Brindisi si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I pugliesi hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro la Fidelis Andria ed hanno perso in trasferta contro il Portici per 2-1. Il Taranto, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblu hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Casarano ed hanno vinto per 3-1 sempre in casa contro il Molfetta.