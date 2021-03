Dove vedere Juventus-Torino Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 17 presso il campo Ale&Ricky di Vinovo (Torino) si disputerà il match Juventus-Torino valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera. In classifica i bianconeri di Andrea Bonatti si trovano al quarto posto con 22 punti insieme alla Sampdoria, mentre il Torino di Marcello Cottafava al terzultimo con 13 punti, ma dovrà recuperare la gara casalinga contro l’Empoli.

Questo sarà il derby numero 32 con la Juventus avanti per 21-7 e quattro pareggi; l’ultimo precedente tra le due squadre risale alla scorsa stagione quando il 7 dicembre 2019 la gara terminò per 1-1 con reti di Dragusin (J) al 5′ e Greco (T) al 38′. L’arbitro del match sarà Mario Cascone della sezione A.I.A di Nocera Inferiore (Salerno), coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio di Legnano (Milano) e Riccardo Vitali di Brescia. Nel prossimo turno (ultimo match del girone d’andata) i bianconeri saranno impegnati sul campo del Cagliari (sabato marzo 13 ore 11), invece i granata ospiteranno la Sampdoria (venerdì 12 marzo ore 15).

Dove vedere Juventus-Torino Primavera in tv e streaming

Il match Juventus-Torino, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 17), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Torino Channel (canale 234 del decoder Sky).