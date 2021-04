Futuro Juventus: un possibile ritorno a distanza di 17 anni?

Futuro Juventus. Agnelli, in una stagione non proprio esaltante, pensa al prossimo anno. Da più parti si è cercato di individuare le cause che hanno impedito alla squadra bianconera di continuare la sua avventura in Champions. Si è puntato il dito contro Pirlo, la dirigenza e i suoi acquisti ritenuti non all’altezza, contro i calciatori scesi in campo. Ma critiche a parte, i quadri dirigenziali hanno ben chiaro un aspetto: avanti con Pirlo anche il prossimo anno. Si considera l’innesto di una nuova figura dotata di esperienza all’interno dell’area tecnica, in grado di affiancare Paratici e di dare all’allenatore i giusti consigli.

Futuro Juve: un nome dall’indiscussa esperienza ed abilità

Nelle ultime ore circola prepotentemente il nome di un ex-allenatore che ha vinto tanto non solo in Italia ma anche in Asia. Infatti da qualche giorno si vocifera che il presidente Agnelli avrebbe l’obiettivo di rinforzare l’area tecnica e manageriale della Juve, in modo da cercare di colmare le lacune che stanno caratterizzando l’attuale stagione. In particolare starebbe valutando di affidare l’incarico di responsabile dell’area tecnica a Marcello Lippi, che verrebbe chiamato anche in qualità di consigliere di Andrea Pirlo.

Marcello Lippi, un passato bianconero, in Nazionale e il probabile futuro Juventus

Come molti tifosi bianconeri ricorderanno, Marcello Lippi ha vinto tanto. Ma ha avuto anche la capacità di trionfare in Europa. Risale al 1996 l’ultima affermazione della Juventus in Champions League, anno della finale vinta ai rigori contro l’Ajax. Da quel momento in poi il tecnico viareggino ha arricchito ulteriormente il suo palmarès. Il trionfo più importante, tuttavia, resta quello del campionato mondiale, vinto dalla Nazionale di calcio il 9 luglio 2006, dopo aver battuto la Francia per 5 a 3 ai calci di rigore. Riuscirà Marcello Lippi a riportare la Vecchia Signora agli antichi splendori? Futuro Juventus legato ad un nome del passato?