Immobile carica la Lazio: “Questo gruppo non molla”. Mercoledì 10 marzo riceverà la Scarpa d’Oro

Immobile è a secco di gol da 5 partite. L’ultimo gol lo ha segnato a Cragno il 7 febbraio, nell’1-0 sul Cagliari. Da quel giorno la Lazio ha vinto soltanto nella partita contro la Sampdoria. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno perso sui campi di Inter, Bologna e Juventus. Un momento di appannamento di tutta la squadra che è culminato nel doloroso 1-4 rimediato in Champions League dal Bayern Monaco. In seguito alla sconfitta 3-1 con la Juve, l’attaccante ha caricato l’ambiente con un messaggio apparso sul suo profilo Instagram: “Dispiace per il risultato ma questo gruppo non molla“.

I numeri di Immobile nella stagione in corso. Trascina la Lazio agli ottavi di Champions, frena in Serie A

In questa stagione Immobile ha realizzato 19 reti, di cui 14 in Serie A e 5 in Champions League. Un ottimo bottino considerando che mancano ancora 13 giornate alla fine del campionato della Lazio. Attualmente l’attaccante biancoceleste ha una media di un gol ogni 131 minuti in Serie A. L’anno scorso Immobile aveva raggiunto la spaventosa media di un gol ogni 88 minuti in Serie A, eguagliando il record di 36 reti di Gonzalo Higuain. Cifre che gli hanno permesso di conquistare la Scarpa d’Oro con 39 reti in totale, due in più di Lewandowski.

Dove vedere la cerimonia di consegna della Scarpa d’Oro

Immobile riceverà finalmente la Scarpa d’Oro mercoledì 10 marzo in Campidoglio. Un premio importante che potrebbe risollevare il morale dell’attaccante. La cerimonia sarà visibile in diretta streaming sul sito del Comune di Roma e probabilmente anche Sky Sport trasmetterà una diretta dell’evento.