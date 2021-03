Immobile, dove vedere premiazione Scarpa d’Oro: streaming gratis e diretta tv

Per la Lazio di Simone Inzaghi è un periodo non molto positivo con tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato e il pesante ko casalingo per 4-1 contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma domani mattina il bomber biancoceleste Ciro Immobile potrà finalmente festeggiare la consegna ufficiale della Scarpa d’Oro vinta nella scorsa stagione grazie alle 36 reti (72 punti) realizzate nel campionato di Serie A (eguagliato il record di Gonzalo Higuain) e arrivando in questa speciale classifica davanti a due mostri sacri come Robert Lewandowski (68) e Cristiano Ronaldo (62). Questo riconoscimento era stato assegnato negli ultimi dieci anni soltanto a Messi (6), CR7 (3) e Suarez (1), mentre per ritrovare l’ultimo attaccante italiano a conquistare questo prestigioso trofeo, bisogna tornare alla stagione 2006-07 con Francesco Totti.

Purtroppo in questa stagione caratterizzata ancora dall’emergenza Covid-19, Immobile non è stato possibile consegnare la Scarpa d’Oro allo stadio Olimpico davanti ai tifosi, così il presidente Claudio Lotito è riuscito ad organizzare l’evento in Campidoglio dove oltre alla sindaca della Capitale Virginia Raggi, sarà presente la moglie e tutta la famiglia che arriverà direttamente da Torre Annunziata, città natale del numero 17 biancoceleste. A questo appuntamento non potevano mancare i suoi fedelissimi manager Alessandro Moggi e Marco Sommella, oltre ovviamente al tecnico Simone Inzaghi che è riuscito a valorizzarlo al massimo nei suoi schemi offensivi (144 reti e 206 reti tra campionato e coppe).

Immobile, dove vedere premiazione Scarpa d’Oro in tv e streaming gratis

La premiazione della Scarpa d’Oro a Ciro Immobile (ore 10) sarà visibile in diretta streaming (gratuito) sul portale del Comune di Roma; sul canale ufficiale del club capitolino, ovvero Lazio Style Channel (canale 233 del decoder Sky) per chi è in possesso dell’abbonamento al canale tematico e infine ci sarà il collegamento anche su Sky Sport 24 (canale 200) dove ci saranno alcune finestre durante “Sport 24 Today“.