Inter-Atalanta, probabili formazioni: si rivede Vidal dal 1′

INTER-ATALANTA, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

La 26^ giornata di Serie A si chiude con il match di San Siro tra Inter-Atalanta. Due squadre in forma che tenteranno di portare a casa i tre punti, importanti per continuare senza intoppi il proprio cammino. L’arbitro di gara sarà M. Mariani, fischio d’inizio ore 20,45.

L’Inter arriva carica e determinata alla sfida contro la formazione di Gasperini. I nerazzurri sono reduci di una vittoria in trasferta al Bentegodi, vinta 2-1. Antonio Conte è sereno perché la sua rosa è tutta a disposizione, nessun infortunato, vasta scelta per il tecnico. Ritorna anche Vidal, indisponibile da circa un mese, il cileno dovrebbe ripartire dal primo minuto. Insieme all’ex Juventus dovremmo vedere Brozovic in regia e Barella. Perisic e Hakimi sulle fasce. Tra i pali il solito Handanovic, supportato da una difesa a 3 con De Vrij, Skriniar e Bastoni. Attacco con la LuLa: Lukaku e Lautaro Martinez.

L’Atalanta è in splendida forma, Gasperini ha fatto e continua a fare un lavoro eccellente con la formazione bergamasca. Ancora in corsa in Champions League, i nerazzurri hanno fatto tremare anche il Real Madrid. Gasperini contro l’Inter dovrebbe schierare un 3-4-1-2, con Pessina come trequartista, inserito dietro Zapata e Muriel. Al centrocampo, sulle fasce, ci sono Maehle e Gosens, centrali De Roon e Freuler. Tra i pali ci sarà l’insuperabile Gollini, al quale si associa la difesa composta da Toloi, Romero e Djamsiti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini