Inter, sono 7 i giocatori a rischio Covid-19: tutti vicino a D’Ambrosio

L’Inter rischia di avere molto più di due contagiati nella sua formazione. Danilo D’Ambrosio è partito positivo e inconsapevole con gli altri alla volta di Torino, per il match della 27^ giornata di campionato. Ha accusato i primi malesseri solo poco prima della gara. Nel frattempo è stato a contatto con molti membri della squadra. Dopo la sua positività, ieri è arrivata la notizia di quella di Samir Handanovic. Ma c’è il rischio focolaio tra i nerazzurri.

Inter, sono 7 giocatori a rischio: potrebbe essere un focolaio

Tra i nerazzurri potrebbe esserci il rischio di un vero e proprio focolaio. Sono 7 i titolari della formazione di Antonio Conte a rischio contagio dopo le positività riscontrate a D’Ambrosio e ad Handanovic. Si tratta di De Vrij, Hakimi, Barella ed Eriksen, ma anche Perisic e soprattutto a Lukaku e Lautaro Martinez. Un bel rischio per la squadra che per la prossima giornata di campionato sarà impegnata contro il Sassuolo a San Siro. Un vero problema se dovesse presentarsi un focolaio perché questo potrebbe ovviamente condizionare la corsa al titolo, dove in questo momento la squadra di Conte è decisamente lanciata, grazie ai 9 punti di vantaggio sulla seconda squadra in classifica. A riportare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport.