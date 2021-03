Juve-Lazio, gli errori di Massa: Tuttosport lo definisce “Incapace”

La Juventus, con la vittoria di ieri sera nell’anticipo dell’Allianz Stadium contro la Lazio per 3-1 si porta al momento ad un punto dal Milan, atteso dall’Hellas Verona e a sette punti dall’Inter che se la vedrà con la temibile Atalanta di Gasperini a San Siro.

Juve, che batte i biancocelesti con doppietta pareggio di Rabiot e doppietta di Morata.

Polemiche arbitrali, che in Italia non mancano mai. Questa volta il direttore di gara è Massa, colpevole di non aver dato un rigore alla Juventus, per fallo di mani in area di Hoedt e non aver espulso Alex Sandro per gomitata a Correa. Ci sono esperti, che sostengono che il fallo di Hoedt sia involontario, Acerbi lo anticipa in scivolata, il pallone deviato difensore ritocca Chiesa e sale verso il braccio dell’olandese che è sì largo, ma ha alcune attenuati: si sta coordinando per il repentino cambio di direzione dell’azione, il pallone arriva inaspettato e dal basso verso l’alto. Ma il Var che fa?

Siamo sicuri che funziona in Italia?

Intanto polemiche sui social, per il titolo alquanto provocante di Tuttosport, quotidiano a colori bianconeri che scrive “Più forti di tutto! (anche di un arbitro incapace)”. Non è un po’ esagerato, per essere un giornale di portata nazionale?