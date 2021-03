Juventus, futuro Ronaldo: altro che ritorno al Real, ecco l’ultima offerta

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione se non dovesse trovare l’intesa giusta con la società. Il portoghese ha diverse chance per il futuro, si è parlato soprattutto di un ritorno al Real Madrid, ma anche del PSG, pronto a fare pazzie. L’ultima notizia bomba l’ha lanciata Don Balon: offerta stellare arrivata dagli USA per l’attaccante bianconero.

Juventus, Ronaldo verso la MSL

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere negli USA, nella MLS in forza all’Inter Miami di David Beckham. Non solo problemi relativi al progetto con la società, anche quelli economici della Juve potrebbero spingere alla vendita del giocatore. Ronaldo non sta vivendo il suo momento migliore, lo ha dimostrato anche con i risultati ottenuti quest’anno, ma nonostante questo, tanti i club che hanno spalancato le porte al giocatore. Sergio Ramos, così come Marcelo, avevano invitato il portoghese ad un ritorno in Blancos, ma c’è da valutare la situazione con il club spagnolo. Altra società pronta ad accogliere il giocatore è il Paris Saing Germain. Ma la vera offerta arriva da David Beckham che sta creando il suo club composto da grandi stelle del calcio e sarebbe un’opzione interessante. Ronaldo potrebbe avere l’opportunità di chiudere la carriera, di appendere le scarpe al chiodo nella Major League Soccer. Lì potrebbe diventare il più pagato del pianeta, superando anche Leo Messi.