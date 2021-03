Milan, Maldini è inarrestabile: nuovi colpi di mercato in arrivo

Il Milan non si ferma, il futuro è sempre nei pensieri della dirigenza rossonera che continua a scrutare nuovi talenti da portare a Milanello. Il ds rossonero non ne sbaglia una e dopo Tomori, Hauge, Tonali, Saelemaekers e Diaz, ha nuovi colpi nel mirino.

Milan, i prossimi colpi di Maldini

La filosofia della dirigenza rossonera è quella di incastrare a giocatori di esperienza nuovi giovani talenti. Ci sta riuscendo bene Paolo Maldini che, dopo i grandi colpi della scorsa finestra di mercato, sta già puntando alla prossima e il suo taccuino è già ricco di nomi. Sono cinque i giocatori nel mirino del Milan secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Il primo nome è quello di un portiere: Maarten Vandevoordt. L’estremo difensore belga, in forza al Genk, ha 19 anni e i rossoneri hanno intenzione di avere un Piano B nel caso non venisse rinnovato il contratto a Donnarumma. La fase difensiva è sempre più essenziale, il difensore tedesco Jamil Sieber in forza al Fortuna Düsseldorf, ha appena 18 anni. Il grande colpo arriverebbe anche con il centrocampista tedesco Vasco Walz, grande talento in forza al Borussia Dortmund. Per concludere, ci sarebbe anche l’attaccante serbo Dusan Vlahovic che gioca nella Fiorentina, ha 21 anni e già sta dimostrando grandi doti in fase offensiva. Oltre a Vlahovic nella lista figura anche il nome dell’attaccante uruguaiano Darwin Núñez che gioca nel Benfica.