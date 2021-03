Juventus, le ultime sulle condizioni di Dybala e De Ligt

La Juventus ha subito una lunga serie di infortuni nell’ultimo mese. Ai box conta Chiellini, Bonucci, Arthur, Cuadrado, De Ligt e Dybala. Dopo aver ritrovato Alvaro Morata in vista dello Spezia, pochi minuti prima della stessa gara, Andrea Pirlo si ritrova a dover affrontare la tegola De Ligt. L’olandese abbandona il campo prima del fischio d’inizio.

Juventus, Dybala e De Ligt, presto in campo

Ieri sera, durante la fase di riscaldamento che precede la gara, Juventus-Spezia, Matthijs De Ligt abbandona il campo e non partecipa alla gara. L’olandese aveva rimediato un problema ad un legamento durante la precedente sfida contro l’Hellas Verona. Sembrava nulla di grave, ma le condizioni sono evidentemente peggiorate. Secondo l’ultimo bollettino medico arrivato dal J Medical, il difensore non ha nulla di grave, sono state escluse lesioni muscolari, verrà monitorato giorno dopo giorno.

Paulo Dybala, invece, ci fa sapere che presto tornerà in campo, grazie al video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, la Joya argentina ci mostra i miglioramenti e gli allenamenti. Ciò che rincuora fan e tifosi della Juventus è la frase che accompagna il post: “Coming Soon” – Torno presto – . Dybala, infortunatosi al ginocchio il 10 gennaio, durante la sfida contro il Sassuolo, sembra vicino al mettere la parola “fine” al suo problema. Dopo aver consultato diversi medici, anche lontani dallo staff medico bianconero, il rientro è oramai imminente. L’attaccante lavora per tornare disponibile per la sfida di Champions League contro il Porto, dove la Juventus dovrà rimontare la sconfitta in Portogallo se vuole accedere alle semifinali dell’ambita coppa.