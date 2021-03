Juventus, Pirlo ritrova 4 giocatori importanti in vista del derby

Un anno difficile per tutti, soprattutto per la Juventus, abituata a dominare, ma che si ritrova a lottare per rientrare tra le prime quattro squadre in classifica. Ciò che ha penalizzato molto le squadre, Juve compresa, sono le numerose assenze, per infortuni o per positività al Covid-19. Avviandosi verso il rush finale di stagione, Andrea Pirlo può sorridere, per la prossima gara, il derby della Mole, ritrova quattro giocatori importanti.

Juventus, ecco chi torna disponibile

Andrea Pirlo ritrova un importante giocatore in attacco: Paulo Dybala. L’argentino è pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo dal 10 gennaio. La Joya ha celebrato il ritorno in gruppo con un post dalla Continassa. Il dolore non c’è ed è tempo di mettere nel mirino il ritorno tra i convocati, per il derby di sabato.

Pirlo ritrova anche Aaron Ramsey. Il gallese è in via di guarigione dall’infortunio al retto femorale che lo aveva fermato tre settimane fa, è stata una delle buone notizie alla ripresa degli allenamenti di ieri della Juve. Per concludere, Andrea Pirlo ritroverà anche Alex Sandro, che ha superato l’infortunio alla coscia, e Juan Cuadrado, che dieci giorni fa era squalificato. Insomma ci sono buoni presupposti per un buon finale di campionato.