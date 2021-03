Juventus-Spezia, probabili formazioni: Morata parte dalla panchina, Fagioli da valutare

JUVENTUS-SPEZIA, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

La Juventus attende lo Spezia all’Allianz Stadium per la gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Il match di Torino avrà fischio d’inizio alle ore 20.45, martedì 2 febbraio 2021, affidato all’arbitro J.L. Sacchi.

La Juventus sta attraversando un periodo per nulla semplice. Le numerose assenze hanno impedito ai bianconeri di contrastare al meglio gli avversari e ottenere punti importanti, come l’1-1 di Verona lo scorso sabato. Pirlo potrà contare sulla presenza di Danilo che rientra dopo la squalifica, andrà in difesa insieme a Demiral e De Ligt. Dovrebbe esserci anche Alvaro Morata, lo spagnolo sta meglio, si è allenato con il gruppo, in coppia con Cristiano Ronaldo, partendo dalla panchina e dando spazio inizialmente a Kulusevski. Le vere incertezze restano a centrocampo, dove Andrea Pirlo non riesce ancora a trovare il giusto equilibrio. Chiesa giocherà sulla destra, sulla sinistra sono al ballottaggio Alex Sandro e Bernardeschi. Per quanto riguarda i centrali, l’intenzione era di inserire Fagioli, ma il giovane dell’Under 23 è alle prese con un virus intestinale. Domani verrà valutato, nel caso non fosse in condizione, c’è Ramsey. Poi, per l’altro centrale, ancora ballottaggio per Pirlo, tra Bentancur e Rabiot. McKennie non dovrebbe giocare, riposo per il giovane statunitense. Pirlo con il solito 4-4-2.

Lo Spezia, dopo la grande gara contro il Parma, vede Vincenzo Italiano scegliere la stessa formazione, anche se potrebbe esserci qualche modifica. Gli unici cambi dovrebbero vedersi in fase offensiva, con Verde e Nzola a comporre il tridente assieme a Gyasi. Quest’ultimo reduce dalla sua prima doppietta in A. Gol che hanno regalato ai liguri un importante pareggio contro il Parma quando la formazione di Italiano era andata sotto di due gol. Saponara è out per il trauma distorsivo-contusivo al piede sinistro rimediato sabato scorso. Italiano non avrà a disposizione Rafael che è infortunato, con Marchizza e Pobega che sono in dubbio visti i rispettivi problemi fisici.

Juventus-Spezia, probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Frabbotta; Alex Sandro, Chiesa, Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano.