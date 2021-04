Milan, Donnarumma ha deciso: le dichiarazioni di Raiola

La scadenza del contratto di Gigio Donnarumma con il Milan è sempre più vicina, ma le due parti per trovare l’intesa sembravano essere sempre più distanti. Alla fine il portiere ha deciso, a dichiararlo è il suo agente, Mino Raiola.

Milan, Donnarumma vuole restare

Donnarumma alla fine ha ben chiaro il suo futuro. Nonostante negli ultimi mesi sia stato legato a club di spessore come Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United o Chelsea, il portiere di origini napoletane desidera continuare a restare legato al club che lo ha visto crescere sin da giovane, il Milan. Le difficoltà a trovare l’intesa giusta erano legate soprattutto all’ingaggio, il procuratore chiedeva una cifra troppo elevata per la società rossonera. Il Milan non riusciva ad andare oltre i 6 milioni di euro, adesso si parla di 7 milioni all’anno con bonus quinquennale da 1 legato alla qualificazione per la principale coppa europea. L’agente e il giocatore avevano chiesto 10 milioni di euro. Ma a breve dovrebbe esserci un punto di incontro tra le due parti. Stando a quanto riporta La Stampa, le discussioni legate all’aspetto economico devono essere risolte. Durante una delle sue ultime conversazioni, di Mino Raiola con il portiere, Gigio gli avrebbe detto: “Io resto al Milan, tu ti occupi degli arrangiamenti”.