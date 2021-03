Mondiali 2022, dove vedere Lituania-Italia, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE LITUANIA-ITALIA, STREAMING E DIRETTA TV – QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 –

L’Italia di Roberto Mancini vola verso la terza giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022. Il match Lituania-Italia andrà in scena il 31 marzo 2021 alle ore 20,45 allo Stadio LFF di Vilnius, in Lituania. L’arbitro che dirigerà la gara del Gruppo C è il polacco Raczkowski P.

La Lituania non ha iniziato bene il percorso verso i Mondiali, durante la prima uscita, contro la Svizzera il 28 marzo, ha subito la prima sconfitta (1-0). Valdas Urbonas proverà a contrastare la formazione di Roberto Mancini per iniziare ad accumulare punti verso la qualificazione. Una nuova sconfitta potrebbe generare problemi sul cammino verso il Qatar.

L’Italia contro la Lituania disputerà la terza gara delle qualificazioni, arrivando da due importanti vittorie. Gli azzurri dirigono la classifica del Gruppo C grazie ai due successi contro Bulgaria e Irlanda del Nord. In testa alla classifica, insieme alla formazione di Mancini, c’è anche la Svizzera con 6 punti.

L’ultima sfida tra le due squadre risale al 6 giugno 2007 quando a Kaunas, in una gara di qualificazione a Euro 2008, fu l’Italia ad imporsi per 2-0 grazie ad una doppietta di Fabio Quagliarella. Quattro in totale gli scontri diretti tra le due formazioni. I precedenti danno gli azzurri favoriti: 3 vittorie per l’Italia e un pareggio.

Dove vedere Lituania-Italia, streaming e diretta tv

Il match valido per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 tra Lituania-Italia, inserite nel Gruppo C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dalla RAI. La partita si potrà vedere su Raiuno (canale 1 o 501 in HD del digitale terrestre). Il match in diretta dalla Capitale della Lituania, Vilnius, si potrà seguire anche in diretta streaming collegandosi su Rai Play. Si potrà dunque seguire la sfida attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora attraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Probabili formazioni Lituania-Italia

LITUANIA (4-5-1): Sveudkauskas; Mikoliunas, Gasoputis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus; Slivka, Lasickas, Cernych.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.