Mondiali 2022, dove vedere Svezia-Georgia: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 20.45, alla “Friends Arena” di Solna la Svezia del C.T Janne Andersson ospiterà la Georgia del C.T Vladimir Weiss, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Svezia-Georgia in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Fanno parte di questo girone Spagna, Grecia e Kosovo. La Svezia è reduce dalla retrocessione nella Lega B di Nations League; mentre la Georgia si è salvata nella Lega C di Nations League collezionando 7 punti. Per accedere ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Qatar dal 18 novembre al 18 dicembre del 2022, si qualificano le vincenti dei gironi. Per quanto riguarda le seconde classificate ci saranno i Play-Off.

Svezia-Georgia sarà diretta dal francese Benoit Bastien, coaudiuvato dai connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Il quarto uomo sarà il francese Benoit Millot.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA-GEORGIA

Svezia (4-4-2): Olsen; Bengtsson, Danielson, Lindelof, Lustig; Forsberg, Claesson, Olsson, Larsson; Ibrahimovic, Kulusevski. C.T. Andersson.

Georgia (4-2-3-1): Loria; Kakabadze, Khocholava, Kashia, Tabidze; Kvekveskiri, Kankava; Lobjanidze, Vako, Davitashvili; Katcharava. C.T. Weiss.

Dove vedere Svezia-Georgia in tv e streaming

Il match Svezia-Georgia, valevole per la 1.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

Non ci sono precedenti tra queste due nazionali. Dunque il match della “Friends Arena” di Solna sarà il primo confronto ufficiale tra la nazionale svedese e quella georgiana.