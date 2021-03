Non solo Napoli, Roma e Fiorentina: una squadra estera è sulle tracce di Maurizio Sarri

SARRI FENERBAHCE – Nel corso della prossima sessione di calciomercato, le squadre europee non potranno svolgere grandi colpi in entrata a causa dei danni economici provocati dalla pandemia. Ma ci sarà un grande valzer sulle panchine. In Italia molti allenatori potrebbero salutare le proprie squadre attuali: il matrimonio tra Gattuso e il Napoli sembra sia arrivato a una conclusione, causato dal clima di tensione che si è venuto a creare tra il tecnico calabrese e Aurelio De Laurentiis nel corso degli ultimi due/tre mesi; alla Roma, la panchina di Fonseca è sempre più in bilico e per il portoghese sarà decisiva la qualificazione alla prossima Champions League; sempre nella capitale, ma sponda Lazio, il rinnovo di Inzaghi continua a non arrivare e Lotito non sembra così convinto di andare incontro alle richieste del suo allenatore; in casa Juventus si continua a dichiarare di voler dare ancora fiducia a Pirlo, ma chissà se questa fiducia dovesse essere confermata in caso di una clamorosa non qualificazione in Champions.

I nomi per sostituire questi allenatori ci sono e sulle pagine dei giornali e/o sui siti web e social continuano a circolare con insistenza. Il nome che viene accostato a quasi tutte le squadre è quello di Massimiliano Allegri: l’ex Milan e Juventus è seguito molto da Roma e Napoli, ma anche la stessa Juventus potrebbe farci un pensierino. Un altro allenatore che pure potrebbe tornare su una panchina italiana a giugno è Luciano Spalletti. Il tecnico toscano non allena da due anni ormai, quando si concluse la sua esperienza con l’Inter e lasciò il posto ad Antonio Conte. Ma anche Maurizio Sarri ha voglia di tornare, L’ex Napoli e Juventus è stato accostato a Napoli, Roma e Fiorentina (che a fine anno saluterà Beppe Iachini) in Italia. Ma, ieri sera, è arrivata una notizia dalla Turchia che vedrebbe una big turca interessata a tecnico di Figline Valdarno.

Sarri Fenerbahce, incontro fissato per la prossima settimana?

Il portale turco Ajansspor parla di un interesse del Fenerbahce per Maurizio Sarri. La squadra turca ha appena esonerato Erol Bulut e ha affidato la squadra a Emre Belozoglun, che guiderà il club fino al termine di questa stagione. Il Fenerbahce è quindi alla ricerca di un nuovo allenatore e sembra aver trovato in Sarri il profilo giusto. Sempre il portale Ajansspor parla di addirittura un accordo di massima già trovato tra le due parti e di un incontro decisivo fissato per la prossima settimana.

Eppure, sembra strano che Sarri possa decidere di accettare un’offerta del genere. Il tecnico toscano non ha intenzione di trasferirsi all’estero e vorrebbe mettersi in gioco nuovamente in Serie A.