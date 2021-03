Sky, InterTV o Milan TV? Ecco dove vedere Inter Milan, Serie A Femminile

Dove vedere Inter Milan Femminile: verso il match

Se il calcio degli uomini è alle prese con la pausa Nazionali, continua invece il campionato di Serie A Femminile. In questo diciassettesimo turno di campionato andrà in scena un grandissimo match, il derby di Milano tra Inter e Milan. Le sfide tra Inter e Milan sono sempre caratterizzate da tanta tensione e rivalità, anche per quanto riguarda il calcio femminile. La situazione in classifica delle due squadre è abbastanza differente: il Milan di Maurizio Ganz si trova al secondo posto in classifica con 42 punti, mentre l’Inter di Attilio Sorbi si trova in ottava posizione con 18 punti. Una differenza abbastanza netta in termini di punti in classifica e di valore tra le due squadre. Eppure i derby della Madonnina sono sempre imprevedibili, basti pensare che nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile si sono imposte le nerazzurre per 2 a 1 (in attesa della gara di ritorno che dovrà ancora essere disputata).

Dove vedere Inter Milan Femminile: l’orario del match

La sfida tra Inter Femminile e Milan Femminile andrà in scena Domenica 28 Marzo alle ore 12:30. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Suning Youth Development Centre di Milano.

(Segui qui la diretta testuale del match)

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Milan Femminile

Sono molteplici le possibilità che avranno i tifosi e gli appassionati di calcio per assistere al match. La partita tra Inter Femminile e Milan Femminile sarà trasmessa in tv da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 e 249 (Sky Sport Serie A) del decoder di Sky. Inoltre, il match sarà visibile anche in diretta streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone e tablet. Ma le opzioni non finiscono qui. I canali tematici delle due squadre trasmetteranno anch’essi il match in diretta (Inter Tv e Milan Tv). I due canali tematici delle due squadre sono disponibili sull’app e sul sito di Dazn, quindi anche questa è una alternativa per la diretta streaming dell’incontro. Insomma, non resta che scegliere il canale e la piattaforma da utilizzare per assistere al derby di Milano!