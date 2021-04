Gareth Bale e gli alieni: “Ho visto un UFO. Esistono al 100%”

Gareth Bale è convinto dell’esistenza degli alieni. Può sembrare una battuta, ma non lo è. Lo ha dichiarato lo stesso giocatore. Attualmente in prestito al Tottenham, il gallese ha preso parte a uno dei soliti video organizzati dai media della società. Si trattava di un’intervista doppia, che ha come fine quello di permettere ai tifosi di conoscere meglio i loro calciatori. Di certo per i supporter degli Spurs non è stato un video dei tanti. Durante l’intervista infatti, Bale ha dichiarato: “Ci sono molte teorie del complotto ma ci sono immagini di UFO che sono state pubblicate dal governo degli Stati Uniti, quindi non può essere falso. So che sono segreti governativi, ma in realtà una volta ne ho visto uno. Quindi sì, al 100% esistono gli alieni”.

Bale e gli alieni: li ha “visti” anche nel calcio

Solitamente nel mondo del pallone quando parliamo di “alieni” ci riferiamo a dei calciatori, le quali prestazioni sono fuori dal normale. È stato il caso negli ultimi anni di Messi e Ronaldo, protagonisti di un’eterna sfida su chi fosse il migliore tra i due. Vedendo le loro prestazioni in campo e le loro statistiche rispetto agli altri calciatori, paragonarli a degli alieni è sembrato il modo migliore per differenziarli. Ma per Gareth Bale i veri alieni, non quelli che indossano gli scarpini e tirano due calci a un pallone, esistono veramente. Avrà ragione? Sicuramente dopo questa uscita il tecnicno del Tottenham, José Mourinho, avrà un’altra “gatta da pelare”.