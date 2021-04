Probabili formazioni Napoli-Inter: le scelte di Gattuso e Conte

Domenica 18 aprile alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona(a porte chiuse) si disputerà il match Napoli-Inter, valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica i nerazzurri al primo posto con 74 punti, mentre i partenopei al quinto con 59 punti. Nel match d’andata disputato allo stadio Giuseppe Meazza lo scorso 16 dicembre, c’è stato il successo della squadra milanese per 1-0 grazie alla rete di Lukaku al 73′ su calcio di rigore.

Per quanto riguardo le probabili formazioni il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso, dovrà fare a meno, oltre che dello squalificato Lozano, di Ospina (distrazione di primo grado del bicipite femorale destro) e Ghoulam, con quest’ultimo che ha terminato anzitempo la stagione per la rottura del legamento crociato; invece al tecnico dei nerazzurri Antonio Conte mancherà solamente Kolarov (affaticamento muscolare).

Dopo aver letto come seguire il match Napoli-Inter in tv e streaming, andiamo a vedere i possibili schieramenti delle due squadre.

Probabili formazioni Napoli-Inter: le ultime su azzurri e nerazzurri

Qui Napoli: I partenopei scenderanno in campo con il modulo 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere Meret tra i pali, in difesa Di Lorenzo e Mario Rui (favorito su Hysaj) sulle fasce e Koulibaly-Manolas a formare la coppia centrale; a centrocampo sulla linea mediana Fabian Ruiz e Demme, con Politano, Zielinski, L. Insigne ad agire sulla trequarti a supporto dell’unica punta Osimhen.

DIFFIDATI: Mario Rui, Demme

Qui Inter: Solito 3-5-2 per i nerazzurri con Handanovic in porta, terzetto difensivo Skriniar, De Vrij e Bastoni; a centrocampo gli esterni saranno Hakimi e Young (favorito su Darmian), con il ruolo di regista affidato a Brozovic dove al suo fianco agiranno Barella ed Eriksen. In attacco la coppia titolarissima Lautaro-Lukaku.

DIFFIDATI: Young, Lukaku

Probabili formazioni Napoli-Inter

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.