Calciomercato Inter: scelto l’erede di Handanovic, arriva un fantasista dal Siviglia?

Dopo il pareggio rimediato contro lo Spezia (1-1), all’Inter mancano solamente otto punti per vincere quello scudetto che, negli ultimi nove anni, è stato vinto sempre dalla Juventus. Mentre Antonio Conte e i suoi ragazzi stanno preparando il delicato match casalingo contro l’Hellas Verona, la dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per regalare al proprio tecnico degli innesti di qualità per la prossima stagione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili sul calciomercato Inter.

Calciomercato Inter: scelto l’erede di Handanovic, arriva il ‘Papu’

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e grande appassionato dell’Inter, ha affermato che i nerazzurri avrebbero individuato Juan Musso come possibile erede di Samir Handanovic a partire dalla prossima stagione. Il portiere classe ’94 è molto corteggiato in Serie A, infatti la Roma pare abbia quasi trovato un accordo per l’anno prossimo come sostituto di Pau Lopez. La cifra chiesta dall’Udinese si avvicina ai 20 milioni di euro ma potrebbe abbassarsi inserendo nella trattative alcuni giovani di prospettiva interessanti ben voluti dai ‘bianconeri’.

Sul fronte offensivo invece il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello del ‘Papu’ Gomez, vecchia conoscenza della Serie A e già vicino all’Inter nella scorsa sessione di calciomercato, che ritornerebbe con piacere nel Belpaese. Su di lui però c’è da segnalare l’interesse dell’Everton che, secondo quanto riportato su ‘Don Balon’, potrebbe chiedere Gomez come contropartita tecnica in caso di cessione di James Rodriguez al Siviglia.

Seguiranno aggiornamenti…