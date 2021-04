Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: arriva l’argentino

La Juventus si muove sul mercato, che a breve ripartirà con la finestra estiva. In vista della prossima stagione, dopo il flop di quella in corso, la dirigenza bianconera prova a correre ai ripari. Il nuovo obiettivo è quello di agganciare il nuovo talento argentino: Facundo Farìas.

Calciomercato Juventus, il nuovo obiettivo è Facundo Farìas

Per migliorare la propria rosa per la prossima stagione, la Juventus ha bisogno di cambiare ciclo, di rivoluzionare soprattutto la fase offensiva. Si prevedono diversi cambiamenti a Torino, che inizieranno con le uscite di diversi giocatori, soprattutto per la crisi economica che ha pesato pesantemente anche in questo caso sulla società piemontese. I bianconeri hanno un nuovo giocatore nel mirino per rinforzare il reparto offensivo, si tratta di Facundo Farìas.

Farias, classe 2002, è un argentino che gioca nel ruolo di centrocampista offensivo. Un buon trequartista che andrebbe a dare qualità alla fase avanzata della Juventus. Le dichiarazioni di TNT Sports inseriscono il club della Vecchia Signora nella lista delle società che starebbero seguendo Facundo. Il diciottenne gioca nel Colon, società sportiva di Santa Fe, in Argentina. Nel campionato, da poco iniziato, in 8 presenze ha già messo a segno un gol e tre assist, il giocatore potrebbe trasferirsi a Torino per la prossima stagione.