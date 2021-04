Calciomercato Milan, pressing per un giocatore dell’Atalanta

Il Milan si è impostato su questa particolare caratteristica di mescolare nella propria rosa giocatori di esperienza a giovani talenti. L’ultima idea di mercato di Frederic Massara è Josip Ilicic, centravanti dell’Atalanta.

Milan, pressing su Ilicic

L’idea di prendere un giocatore così grande, 33 anni, è nata per portare esperienza a Milanello. Un leader del livello dello sloveno aiuterebbe con i giovani. Non solo, Ilicic darebbe anche una grande mano in campo, nonostante l’età è ancora un grande giocatore, lo ha dimostrato più volte quest’anno. La notizia, che sembra “impossibile”, è stata lanciata come una bomba dal quotidiano torinese Tuttosport, secondo il quale il 33enne potrebbe lasciare la Dea. A fine stagione Ililic direbbe addio a Bergamo per trasferirsi a Milano e giocare con la maglia rossonera. Josip, con un valore di mercato di 8,50 milioni di euro, si trova al 358° posto tra i giocatori più preziosi con il ruolo “Attaccante”. Il contratto dello sloveno con l’Atalanta scadrà nel 2022, a breve dovrebbe cercarsi l’intesa, ma Massara ha già avviato i contatti con il giocatore per cercare di portarlo in rossonero. Ovviamente la società cerca anche una giusta intesa con il club bergamasco, il cartellino di Ilicic ha un prezzo elevato e il Milan non ha intenzione di spendere tutti quei soldi per un giocatore dell’1988.