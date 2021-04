CeferinOut l’hashtag in tendenza su Twitter

In queste ultime ore l’hashtag #CeferinOut sta spopolando sui social, soprattutto su Twitter

Le minacce arrivate da parte di Aleksander Ceferin, presidente UEFA su una possibile esclusione dalla Champions di Juventus, Barcellona, Milan e Real Madrid hanno scatenato le reazioni sui social da parte dei tifosi. Su Twitter l’hashtag #CeferinOut è in tendenza da alcune ore. Il trend topic è partito quasi in simultanea da Italia e Spagna e piano piano sta invadendo tutte le classifiche europee. In questo momento l’hashtag è 1° in Italia con 220k Tweet, 2° in Svizzera con 200k e 3° in Spagna con 184k superando persino gli argomenti relativi al Covid-19.

I tifosi di queste squadre considerate “ribelli” si stanno scatenando sui social, soprattutto i tifosi bianconeri e dei merengues hanno dato il via ad una vera e propria campagna contro il presidente UEFA. I sostenitori delle due squadre hanno addirittura proposto un “gemellaggio social” tra i due club.

I Tweet dei tifosi

L’hashtag #CeferinOut sta veramente spopolando. Sono di svariato carattere i post che troviamo sui social. Ad esempio c’è chi ribadisce la natura del calcio affermando ” il calcio appartiene ai tifosi. I tifosi dicono #CeferinOut“, “il calcio è nostro e non tuo“. Altri tifosi spingono invece al presidente UEFA a riflettere su tale situazione dicendo “il successo di #CeferinOut è diventato ormai planetario e mi auguro spinga il presidente della UEFA a riflettere“. Ora non sappiamo quali saranno i risvolti ma sicuramente questa situazione non andrà a placcarsi in breve tempo.