Cluster nazionale: un altro positivo

Cluster nazionale, altro giocatore positivo. L’elenco degli azzurri colpiti dal virus si allunga. E’ di qualche attimo fa la notizia che anche Matteo Pessina è risultato positivo al Covid19, dopo l’espletamento di alcuni esami. L’Atalanta aveva già precauzionalmente messo in isolamento sia il centrocampista orobico, che il compagno di squadra Toloi, per evitare il diffondersi del virus all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Ecco il comunicato ufficiale dell’Atalanta

L’Atalanta, dopo aver saputo l’esito dei tamponi, ha avviato tutte le misure previste dai protocolli, e informato le autorità competenti. Ecco il comunicato, apparso sul sito della Dea: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

Cluster nazionale: tutti i giocatori positivi

Matteo Pessina è l’ultimo ad aver contratto il virus. Prima di lui erano risultati positivi: Bernardeschi, Bonucci, Sirigu, Florenzi, Verratti, Crifo e Cragno. Oltre ai calciatori, altri casi di positività sono stati registrati all’interno dello staff tecnico di Mancini: ma i quattro membri sono già da tempo stati messi in isolamento e sottoposti alle cure del caso.