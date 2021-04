Cristiano Ronaldo: “Il successo arriva quando i sogni sono…”

Cristiano Ronaldo, via Instagram, torna a farsi sentire. Finito alla gogna, insieme a tutta la squadra, Andrea Pirlo e alla dirigenza, il campione portoghese non si rassegna e vuole riuscire a dare il massimo in questo finale di stagione. I tifosi non sono per nulla soddisfatti delle ultime uscite, e CR7, da autentico leader, detta la linea per le rimanenti partite di questa stagione. L’allenatore necessità dei suoi gol, fondamentali per assicurare alla società un posto in Champions

Cristiano Ronaldo, Instangram: “Il successo arriva quando i sogni…”

L’attaccante juventino è apparso nervoso nelle sue performances più recenti. Tutti ricorderanno il famoso lancio della maglia al termine della partita con il Genoa per esempio. Oppure le reazioni dopo la tripletta siglata contro il Cagliari con cui, metaforicamente, ha rivolto un messaggio ai suoi critici. Della serie: “Voi mi criticate ma io vi zittisco con le mie azioni”. Gli è stato detto che sta attraversando la fase culminante della sua carriera e che si comporta da bambino viziato. E, nonostante tutto, lui è ancora qui a sostenere la pressione, insieme ai suoi compagni di squadra. Cristiano Ronaldo su Instagram, nel suo ultimo post, lascia una didascalia assai significativa e che si addice molto a questo periodo: “El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas“. Tradotto dal portoghese nella nostra lingua significa: “Il successo arriva quando i sogni sono più grandi delle tue scuse“. Il messaggio destinato a tutto l’ambiente bianconero è chiaro. E’ un invito a sè stesso ma anche al resto della Juve di darsi da fare per risalire la china, rialzarsi e dimostrare che nonostante gli imprevisti si può concludere nel migliore dei modi quest’ anno tormentato.