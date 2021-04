Ziliani punge CR7 sul lancio della maglia: “Se lo fa Balotelli è un dannato, se lo fa Ronaldo…”. Ecco tutti i tweet

Ziliani punge Cristiano Ronaldo. Quando si tratta di Juventus, il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” è spesso in prima linea contro la Vecchia Signora. Gli appassionati di calcio conoscono la sua ironia pungente contro i bianconeri, come quando sul suo profilo Twitter, apparvero una serie di post contro Agnelli, dopo l’eliminazione dalla Champions. Ieri si è verificato l’evento del “lancio della maglietta” di CR7. Un gesto che avuto mille interpretazioni, a cui mister Pirlo ed il giornalista Romeo Agresti hanno cercato di dare una spiegazione chiarificatrice.

Ziliani punge Cristiano: ecco i tweet

Il primo tweet dice: “Se lo fa #Balotelli è dannato, se lo fa #Cristiano Ronaldo è un gesto nobile verso un raccattapalle che recupera la maglia. A me pare che #CR7 non gradisca affatto il personalista #Chiesa; andate a vedervi la sua reazione quando l’ex viola serve #Morata e non lui al 70′ circa”. Secondo il giornalista quindi, l’azione del portoghese sarebbe servita a scaricare il nervosismo che si respira nell’ambiente bianconero.

Se lo fa #Balotelli è dannato, se lo fa #Ronaldo è un gesto nobile verso un raccattapalle che recupera la maglia. In realtà, a me pare che #CR7 non gradisca affatto il personalista #Chiesa; andate a vedervi la sua reazione quando l’ex viola serve #Morata e non lui al 70’ circa. pic.twitter.com/2CJ1wbVULf — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021

“Ronaldo sente il bisogno di spogliarsi…”

Dopo il primo tweet il noto giornalista è un fiume in piena contro CR7. Nel secondo si legge: ” Ultim’ora: #JuventusFC PRECISA CHE #RONALDO COME SAN FRANCESCO AVVERTE OGNI TANTO IL BISOGNO DI SPOGLIARSI DI OGNI BENE TERRENO, IVI COMPRESI I VESTITI, PER DONARLI AI POVERI E AI DISEREDATI, COME I RACCATTAPALLE, EGLI è INFINITAMENTE BUONO”.

+ + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #JUVENTUS FC PRECISA CHE #RONALDO COME SAN FRANCESCO AVVERTE OGNI TANTO IL BISOGNO DI SPOGLIARSI DI OGNI BENE TERRENO, IVI COMPRESI I VESTITI, PER DONARLI AI POVERI E AI DISEREDATI, COME I RACCATTAPALLE. EGLI È INFINITAMENTE BUONO. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021

Nel terzo Ziliani ironizza sul fatto che il lancio della maglia potrebbe diventare anche una disciplina olimpionica.

Col lancio della maglia inaugurato da #Ronaldo al termine di #JuveGenoa, il lancio della maglia diventa ufficialmente disciplina olimpica. #CristianoRonaldo va ora a caccia del record mondiale di 98,48 m. stabilito nel lancio del giavellotto dal ceco Jan Železný nel 96. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021

Ziliani vs Cristiano Ronaldo: tutti gli altri tweet

Oggi è S. Francesco che dona la sua maglia al povero raccattapalle; un anno fa (a proposito del finto taglio di stipendi alla #Juventus) era “il Re Mida che scende in mezzo al popolo”, “il Superuomo che abbandona i privilegi e diventa parte della normalità”.#Ronaldo#Gazzetta pic.twitter.com/4ISWOdWeTB — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021

Come si può notare da queste immagini, #Ronaldo porge la maglia al raccattapalle con la gentilezza tipica di questi gesti, gesti da Libro Cuore. https://t.co/o127hhj5UQ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021

+ + + + + ULTIMORA + + + + + ACCORATO APPELLO DI #RONALDO: CERCA IL #RACCATTAPALLE DEL #BLACKBURN CHE NEL CAMPIONATO 2003-04 CERCÒ SUBITO AL FISCHIO FINALE DELL’ARBITRO PER LANCIARGLI LA MAGLIA, SENZA PIÙ TROVARLO. NE HA DONATE A MIGLIAIA, NON DORME PIÙ LA NOTTE AL PENSIERO. pic.twitter.com/qX3UciqFhQ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 12, 2021

#12aprile, QUESITO DEL GIORNO.

Alzi la mano il raccattapalle che a fine partita non sia stato cercato subito da #Ronaldo ansioso di dargli la maglia in regalo al punto da non aver avuto altro pensiero durante l’incontro. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 12, 2021

A prescindere dalla sagacia di Paolo Ziliani, appare inusuale l’atteggiamento dell’attaccante bianconero. Le ragioni per cui il campione ha fatto quel gesto sono custodite dentro di lui e, fino a quando la società non diramerà alcun comunicato ufficiale, potranno essere fatte mille congetture senza mai giungere ad una verità. E’ risaputo che Cristiano è abituato a vincere e il suo digiuno da Champions, che dura da ormai tre anni, non gli ha lasciato dormire sonni tranquilli, come anche ammesso da Alvaro Morata qualche tempo fa.