DIRETTA LIVE Torino Juventus: cronaca e risultato in tempo reale

1′ – TEMPO

Live Torino Juventus: le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 99 Buongiorno, 3 Bremer; 15 Ansaldi, 88 Rincon, 38 Mandragora, 8 Baselli, 29 Murru; 19 Sanabria, 9 Belotti.

A disposizione: 18 Ujkani, 32 Milinkovic-Savic, 4 Lyanco, 7 Lukic, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 24 Verdi, 26 Bonazzoli, 27 Vojvoda, 33 Nkoulou, 77 Linetty.

Allenatore: Davide Nicola.

Indisponibili: Singo.

Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic.

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 22 Chiesa; 9 Morata, 7 Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 42 Garofani, 8 Ramsey, 33 Bernardeschi, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 44 Kulusevski

Allenatore: Andrea Pirlo.

Indisponibili: Buffon, Arthur, Bonucci, Demiral, Dybala, McKennie.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Assistenti: Melli e Alassio

IV uomo: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Live Torino Juventus: luogo e data del match

Sabato 3 aprile, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A tra Torino Juventus. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il derby della Mole si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Live Torino Juventus: la presentazione del match

Il Torino si avvicina al derby reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I granata hanno vinto per 3-2 in casa contro il Sassuolo ed hanno perso contro la Sampdoria in trasferta per 1-0. La Juventus si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri hanno vinto per 3-1 in Sardegna contro il Cagliari ed hanno perso allo Stadium per 1-0 contro il Benevento.