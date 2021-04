DOVE VEDERE FROSINONE-CITTADELLA, STREAMING E DIRETTA TV

La 33a giornata di Serie B prevede il match Frosinone-Cittadella allo Stadio Benito Stirpe della cittadina laziale. La gara prevede fischio d’inizio alle ore 16 e vedrà impegnate due formazioni che nel corso della stagione hanno invertito il loro destino. La squadra dei Ciociari era in lotta per la Serie A, mentre i padovani lottavano per la salvezza. Oggi, a poche gare al termine della stagione, il Frosinone è scivolato in 14 posizione, quasi in zona retrocessione, il Cittadella è in zona PlayOff.

Il Frosinone dovrà impegnarsi contro i padovani, la situazione in classifica potrebbe peggiorare e si rischierebbe di finire in Serie C. Penalizzati anche da infortuni e focolaio da Covid-19, i Ciociari arrivano dalla sconfitta contro la Salernitana. Nelle ultime cinque uscite ha ottenuto 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte realizzando 0 gol e subendone 5.

Il Cittadella dopo tanti risultati utili, arriva da una lunga serie di risultati negativi. Gli uomini di Venturato hanno ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte siglando 3 reti e subendone 3. Il Cittadella dovrà fare attenzione contro il Frosinone che approfitterà del fattore della gara casalinga. Gli ospiti dovranno essere più incisivi perché tutte le gare fino al termine della stagione saranno decisive.

La sfida Frosinone-Cittadella della giornata 33 di campionato Serie B in scena al Benito Stirpe sabato 10 aprile 2021 ore 16 verrà trasmessa in esclusiva e in diretta sui canali di DAZN. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso l’App disponibile sul decoder Sky Q. Per gli abbonati al servizio Sky, c’è il servizio Sky Go in streaming, disponibile su tutti i dispositivi elettronici (tablet, smartphone) con l’App da scaricare gratuitamente.