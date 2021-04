Dove vedere il Tour of the Alps 2021: orario, favoriti, streaming e diretta tv

Dove vedere il Tour of the Alps? Il Tour of the Alps è una mini corsa a tappe che si correrà dal 19 aprile fino al 23 aprile dove terminerà a Riva del Garda. La corsa è arrivata all’edizione numero 45 e vedrà ai nastri di partenza tanti big come Chris Froome, Nairo Quintana e Simon Yates tra i tanti.

Questo il calendario completo delle tappe con rispettivi orari:

Lunedì 19 aprile – Prima tappa: Bressanone-Innsbruck (140,6 km)

Orario di partenza e arrivo: 11.55-15.30

Martedì 20 aprile – Seconda tappa: Innsbruck-Feichten Im Kaunertal (121,5 km)

Orario di partenza e arrivo: 12.15-15.30

Mercoledì 21 aprile – Terza tappa: Imst-Naturno (162 km)

Orario di partenza e arrivo: 09.50-14.15

Giovedì 22 aprile – Quarta tappa: Naturno-Pieve di Bono (168,6 km)

Orario di partenza e arrivo: 10.50-15.30

Venerdì 23 aprile – Quinta tappa: Valle del Chiese/Idroland-Riva del Garda (120,9 km)

Orario di partenza e arrivo: 12.15-15.30

Borsino favoriti

Per quel che riguarda i favoriti, non c’è un vero e proprio favorito vista l’assenza di Egan Bernal. Occhi però puntati su Pavel Sivakov, Daniel Martinez, Simon Yates, Nairo Quintana e Alexander Vlasov.

Dove vedere il Tour of the Alps, in tv e streaming

Dove vedere il Tour of the Alps? La corsa sarà visibile in diretta su Eurosport, RaiSport, ORF (Austria), Equipe TV (Francia), TV2 (Danimarca). In diretta streaming video invece sarà possibile seguirlo su Eurosport Player, Repubblica.it, Tuttobiciweb.it, Federciclismo.it, PMG Sport.it.

Non resta quindi che attendere il 19 aprile per gustarsi tutte le emozioni di una corsa che si preannuncia avvincente.