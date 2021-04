Euro 2020: Uefa esclude Bilbao. Città pronta a chiedere un maxirisarcimento

Euro 2020: la Uefa esclude Bilbao. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi, dopo che l’Uefa aveva inizialmente prorogato i termini. Le città designate per ospitare le partite delle nazionali, dovevano rendere nota la loro disponibilità a consentire l’accesso di pubblico negli stadi. Infatti la pandemia legata al Covid19, impone notevoli misure di sicurezza per evitare la creazione di focolai. Alcune, come Roma, hanno già dichiarato la loro apertura. Altre come Bilbao, Monaco e Dublino avevano tempo fino ad oggi.

Euro 2020, la Uefa ha deciso: Bilbao fuori

La decisione è stata già comunicata ufficialmente alle autorità locali, al consiglio provinciale di Biscaglia ed al Governo basco. L’organo di controllo del calcio europeo, ha optato l’esclusione dello stadio San Mamès a causa, stando a quanto riportato da Tuttosport, delle misure imposte dal governo. L’ UEFA aveva indicato la presenza di supporters, come una condizione essenziale per la manifestazione; senza il suo rispetto la città sarebbe stata esclusa. E così è stato.

Le autorità locali pronte al risarcimento

La politica della città basca non condivide la soluzione drastica decisa dal comitato esecutivo UEFA. Stando a quanto diffuso dalla stampa spagnola, le autorità cittadine sono pronte ad intentare una causa legale, per ottenere un maxirisarcimento.