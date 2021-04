Froome commenta la Startlist del Tour of the Alps. In conferenza stampa ha affermato: “Amo questa corsa, cinque tappe da correre full-gas. È sempre divertente e dà indicazioni importanti sullo stato di forma. Io mi sento bene, sto sempre meglio e arrivo da un blocco importante di lavoro a Tenerife”.

Froome è orgoglioso dopo tanti anni nel team Sky, di far parte di un nuovo progetto con un’altra squadra. Al riguardo ha sottolineato: “È una boccata di aria fresca, una bella novità dopo più di 10 anni nella stessa squadra. Ovviamente non è banale adattarsi a nuovi corridori e nuovi membri dello staff, però mi sto trovando molto bene e mi dà una motivazione ulteriore”.

Froome commenta la Startlist. Le dichiarazioni

Sulla startlist ha specificato: “Qui troverò tanti corridori che si stanno preparando per il Giro d’Italia e probabilmente staranno meglio di me, compresi alcuni miei compagni di squadra che proveranno a portare a casa qualche buon risultato. Penso che per chi vuole andare al Giro abbia più senso partecipare a questa corsa rispetto alle classiche”.

Non resta che seguire Chris Froome in questa nuova esperienza al Tour of the Alps per comprendere come migliorerà la sua forma fisica in vista delle grandi corse a tappe e delle Olimpiadi di Tokyo.