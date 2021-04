Gian Piero Gasperini avverte : “In futuro Atalanta ancora più forte. Diamo fastidio”

Gian Piero Gasperini esalta il suo gruppo. Dalle colonne dell’Eco di Bergamo, dichiara: “Nel futuro vedo un’Atalanta più forte“. L’allenatore bergamasco crede nella forza della formazione che, con carisma e leadership, ha plasmato a sua immagine e somiglianza, anche a costo di fare andare via giocatori importanti. Ha creato una squadra in grado, in pochi anni, di partire dalla lotta salvezza sino ad arrivare alla Champions.

Gasperini: “Il club e l’ambiente sono forti, molto forti”

L’allenatore bergamasco rilascia dichiarazioni di stima nei confronti della società: “Nel futuro vedo un’Atalanta ancora più forte….Assolutamente più forte. Il club è cresciuto economicamente e in esperienza. E tra le concorrenti vedo problemi economici, mentre noi abbiamo bilanci fortissimi. Bene, pra si tratta di mettere a frutto questo vantaggio. Penso ai rumors di mercato sui nostri giocatori. Ci trattano ancora come la squadretta nella quale fare razzia, vogliono creare disturbo senza rendersi conto che qui il club e l’ambiente sono forti, molto forti. Per un motivo o per l’altro, diamo fastidio un po’ a tutti.”

L’allenatore bergamasco: “Adesso siamo li con le big”.

Il Gasp traccia il futuro della Dea, partendo dal suo passato. Queste le sue parole: “Si giocava per la salvezza, poi per restare tra le prime dieci, adesso siamo lì con le big. E solo Inter e Juve forse hanno qualcosa in più, con le altre siamo competitivi, lo confermano le partite giocate. L’Atalanta gioca per tutto. Ma se proprio preferisco tornare in Champions League. L’Inter è andata, il Milan è a +4 e non sono pochi, la Juve è lì, il Napoli ora è accreditato, le romane sono un pericolo. E noi lì, tra tante corazzate mediatiche“.