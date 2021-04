Gosens, pensiero fisso Bundesliga. Il Barça punta De Ligt

Gosens e la Bundesliga: si farà? Il centrocampista dell’Atalanta ha sempre avuto un fascino particolare per la massima categoria tedesca. Pur amando Bergamo e l’ambiente atalantino, Robin Gosens non ha fatto mai mistero del fatto che, ove pervenisse una nuova offerta da un club della Germania, penserebbe seriamente ad un trasferimento. Tuttavia questa per il momento, resta solo una suggestione, anche se in una recente intervista, il calciatore bergamasco ha lanciato messaggi d’amore al Borussia Dortmund.

Gosens e la Bundesliga: “Sogno di giocarci un giorno”

Robin Gosens, grazie alle sue imprese di quest’anno, è finito nel mirino di numerosi club italiani ma anche europei. In una lunga intervista concessa all’agenzia di stampa tedesca DPA, però, ha detto che il suo sogno è vestire la maglia di una squadra del massimo campionato di Germania. Ha detto: “Se mi vedessi in un eventuale passaggio al Dortmund? Se ci fosse davvero un’offerta dal Dortmund e volessero che io giochi sulla fascia sinistra per loro il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno“.

Il Barça mette nel mirino De Ligt

El Chiringuito, famoso giornale spagnolo, riporta un’indiscrezione che mette in allarme la Juve. Secondo una notizia riportata oggi i blaugrana avrebbero serie intenzioni nei confronti di Matthijs De Ligt. L’olandese è un sogno proibito del Barcellona visto che nel 2019, il club di Agnelli la spuntò proprio contro la squadra spagnola, quando lo acquistò dall’Ajax per più di 80 milioni di €. I media iberici assicurano che l’allenatore Koeman sarebbe d’accordo con il presidente Laporta per portare il terzino in Catalogna. Ma, ci sarà da vincere la forte resistenza dei bianconeri, che non vogliono ancora lasciare partire il loro giocatore. Nonostante le performances opache di quest’anno, la Vecchia Signora ha intenzione, al momento, di confermarlo.