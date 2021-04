Inter, Conte: “Per domani le migliori scelte possibili per prendere i tre punti”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari.

“Vedendo la rosa del Cagliari era difficile pensare a quella posizione in classifica. Sappiamo che sarà una gara difficile. Erano partiti con altri obiettivi, hanno una buona rosa, una rosa competitiva. Siamo in una fase importante del campionato, per noi è la terza partita nel giro di una settimana. Cercherò di fare le scelte migliori per mettere in campo una squadra competitiva che cerchi i tre punti. Sono state gare combattute contro Bologna e Sassuolo, ma la squadra è allenata e quindi cercheremo i tre punti con le migliori scelte possibili.Penso che bisogna guardare al presente e fare qualcosa di eccezionale in Italia visto che per nove anni in campionato ha vinto una sola. Dobbiamo continuare a concentrarci su questo e chi parla dell‘Inter dovrebbe concentrarsi su questo. Non ha senso fare discorsi futuristici. Dobbiamo pensare al presente sapendo che abbiamo l’opportunità di fare qualcosa di eccezionale vedendo quanto successo nell’ultimo decennio. Bisognerebbe dare enfasi e valore a quanto stanno facendo i ragazzi e non pensare se vogliamo vincere la Champions l’anno prossimo.non abbiamo fatto niente, se non ridare credibilità all’Inter, vista oggi come un’antagonista in Italia e in Europa. Anche la nostra finale dello scorso anno è il maggior risultato in Europa di un’italiana negli ultimi anni. Riacquistata la credibilità ci manca l’ultimo step, il più importante, ma non lo abbiamo fatto. Magari a cose fatte parlerò. Ci auguriamo avvenga ma sappiamo benissimo che delusioni ci possono essere dietro l’angolo. Ho grande esperienza per pensare al presente, eventualmente in futuro si parlerà di qualcosa di straordinario. Non facciamo proclami, dobbiamo stare zitti e pedalare. Vivo molto del presente” .