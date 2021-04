Inter, Conte: “Stiamo facendo cose importanti, ora completiamo il percorso”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Inter TV ha presentato il recupero della ventottesima giornata contro il Sassuolo che si giocherà domani sera alle 18:45 allo stadio “Meazza” di Milano.

“Sicuramente affrontiamo una squadra che ha un’identità, caratteristiche precise. Lavorano da un po’ di tempo con De Zerbi, un ottimo allenatore; bisognerà fare grandissima attenzione, rispettare tutto e tutti cercando di ottenere il massimo. Di solito, se vuoi fare campionati da protagonista deve esserci equilibrio. All’inizio della stagione abbiamo subito tanti gol perché non c’erano i giusti equilibri, poi piano piano siamo arrivati a fare delle valutazioni assieme ai ragazzi per trovare la formula migliore. Aver avuto il poco tempo per recuperare il giusto, per noi e per il Sassuolo. Siamo abituati al fatto di giocare ogni tre giorni, in questo caso quattro. Al di là del recupero, l’importante è avere entusiasmo e voglia. Stiamo facendo cose importanti, ma al tempo stesso il percorso deve essere completato. La condizione fisica è importante a prescindere, il giocatore deve sentirsi bene in partita. Al di là delle media, l’importante è che si corra sempre nella giusta maniera, in fase di possesso e non possesso palla. In tutte le squadre pensare col ‘noi’ è la cosa più importante, anche perché il singolo non fa vincere la squadra. E’ il gruppo che esalta il singolo, i ragazzi lo hanno capito e stanno lavorando in questa direzione. Lautaro Martinez è cresciuto in tutto, con e senza palla. Nel tenere palla, nell’attaccare la profondità. Come gli altri, ha fatto dei miglioramenti veramente importanti; ora deve continuare su questa strada. Calcolando la giovane età, ha un grande avvenire davanti a sé, dipenderà da lui”