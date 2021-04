Inter, per completare il reparto centrale Conte pensa al giocatore del PSG

L’Inter, in vista dei numerosi impegni della prossima stagione, pensa già al mercato. La dirigenza nerazzurra proverà a rispondere alle richieste di Antonio Conte. Il giocatore che l’ex tecnico della Nazionale ha puntato, ed ha intenzione di portare a Milano, è Alessandro Florenzi.

Inter, Alessandro Florenzi nella lista di Conte

Antonio Conte ammira le qualità tecniche del giocatore della Roma, al momento in prestito al Paris Saint Germain. I due si conoscono molto bene, quindi la scelta di inserirlo nell’organico dell’Inter non è un caso, ma stima totale da parte del tecnico. Florenzi è considerato uno dei migliori talenti italiani, grazie alla sua duttilità può essere utilizzato sia nel reparto arretrato che centrale. Ottimo terzino destro, ha dimostrato per anni le sue qualità in giallorosso, per poi partire per Parigi.

Secondo le ultime news dalla Francia, il club parigino avrebbe intenzione di riscattarlo, ma l’Inter ha vuole riportare il giocatore in Italia. Florenzi sembra abbia trovato la continuità che cercava e anche la giusta dimensione con il PSG. Antonio Conte proverà personalmente a convincere il giocatore, i due si conoscono dai tempi della Nazionale, a legarsi al progetto nerazzurro. Florenzi non ha un costo impossibile, per portarlo a Milano saranno necessari i soldi del riscatto: 9 milioni di euro.