Inter, si pensa a blindare la difesa: l’ultima idea di Marotta

L’Inter si guarda intorno in vista della prossima stagione. Con l’idea di rimanere competitivi in campionato e di sorprendere in Champions League, la società pensa già al mercato in arrivo. L’obiettivo di Antonio Conte è quello di rendere la difesa blindata, invalicabile. Si cercano, quindi, i difensori giusti. L’ultima idea è Aissa Mandi del Real Betis.

Inter, Aissa Mandi per la difesa

Nelle prossime settimane, il difensore centrale algerino Aïssa Mandi dovrà prendere la decisione che segnerà l’ultimo tratto della sua carriera sportiva. Il difensore, 29 anni, è in scadenza con il club spagnolo e dovrà scegliere tra prolungare il contratto con il Real Betis o tentare la fortuna in un nuovo club. Il centrale è seguito da numerose società, per l’Italia c’è l’Inter a volerlo portare in Serie A. Otre ai nerazzurri, ci sono altre tre squadre che attirano la sua attenzione. Intanto il Betis ha cercato l’intesa, offrendo per altre tre o quattro stagioni e uno stipendio che, secondo Sports Stadium, arriverebbe a 1,5 milioni di euro a stagione. L’Inter cercherà l’aggancio al difensore se non dovesse decidere per il rinnovo con gli spagnoli. Intanto la dirigenza nerazzurra dovrà vedersela con Lione, Liverpool e Schalke 04, tutte società in attesa di fare la propria offerta al difensore centrale della Nazionale algerina.