Inter, tamponi nerazzurri negativi: Barella, Sensi e Bastoni

In casa Inter continuano a crescere i tamponi negativi dei nerazzurri, rassicurazione e sospiro di sollievo per Antonio Conte. Un ottima notizia per il team che potrà a giorni iniziare un allenamento di rosa completo. I tamponi molecolari mostrano una realtà propositiva per 3 nuovi compagni nerazzurri: Barella, Sensi e Bastoni. Tutti i giocatori rientrati dai ritiri delle proprie nazionali sono risultati anch’essi negativi ai tamponi molecolari, eseguiti nella giornata di giovedì.

Tamponi nerazzurri negativi: rimane allerta alta?

Ottime notizie in casa Inter, a seguito dei tamponi nerazzurri negativi (Barella, Sensi e Bastoni) anche altri sette componenti del team ricevono la buona notizia. Non si è rivelato un buon periodo per i nerazzurri che hanno dovuto affrontare il maggior numero di contagi da Coronavirus, negli ultimi mesi. Solo ultimamente un miglioramento e recupero di diversi giocatori di Serie A e Nazionale. Con il focolaio sviluppatosi in seno alla delegazione italiana, il movimento d’apprensione è stato ad alti livelli. Ogni timore oggi è lontano, dopo le negatività giunta questa mattina.

Forza e determinazione in casa Inter per i prossimi match

Sospiro di sollievo per il tecnico Conte, l’Inter ritrova Handanovic, Vecino e De Vrij: il match contro il Bologna ritrova la sua dimensione. Nonostante i vari sviluppi positivi degli ultimi giorni che ritrovano Antonio Conte soddisfatto e più sereno, in casa Inter rimane allerta massima. Gli incontri tra i componenti esterni rimangono sotto controllo e ridotti al minimo. Ricordiamo il recupero con il Sassuolo della prossima settimana e il Cagliari successivamente, occorre carica e determinazione per i componenti di casa Inter.