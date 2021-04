Juventus, Cuadrado lancia un messaggio a tutto l’ambiente bianconero

La Juventus è sempre più in difficoltà. In seguito al flop contro il Benevento, ci si aspettava una risposta più incisiva nel derby della Mole. Ma non sembra essere cambiato nulla. Il pareggio di ieri è stata l’ennesima dimostrazione di una stagione deludente. Mercoledì arriva il Napoli allo Stadium, per recuperare l’attesissima gara rinviata il 4 ottobre scorso. Alla Juve rimangono poche altre possibilità per dimostrare di essersi alzata dopo un brutto scivolone, contro il Napoli è la partita giusta. Per incoraggiare tutti ci pensa Juan Cuadrado.

Juventus, il messaggio di incoraggiamento di Cuadrado

Juan Cuadrado, una delle figure più importanti della Juve degli ultimi anni, ha pensato di lanciare un messaggio di incoraggiamento. Parole che arrivano dopo la delusione della stracittadina di ieri e in vista degli azzurri il prossimo 7 aprile. Il colombiano pubblica una foto, quella degli undici titolari di ieri contro il Torino, e aggiunge la seguente didascalia: “Non era il risultato che volevamo. E’ il momento di rialzarci e rimanere più uniti che mai fino alla fine. #forzajuve”. La Juventus ha bisogno di ripartire, davvero, per non aggravare ulteriormente le condizioni della società in un periodo di crisi economica. Cuadrado ha ben pensato, sui social, di mandare un messaggio di compattezza a tutto l’ambiente, in vista dell’importante partita di mercoledì contro il Napoli, dimostratori in gran forma nelle ultime gare.