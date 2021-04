Juventus: tapiro gigante ad Andrea Agnelli

Striscia la Notizia ha consegnato un tapiro gigante ad Andrea Agnelli

Valerio Staffelli, inviato della trasmissione Striscia la Notizia ha consegnato ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus un tapiro d’oro gigante dopo il flop relativo alla Superlega. L’inviato, prima del match contro il Parma, si è presentato davanti all’Allianz Stadium di Torino e alla Continassa per omaggiare il presidente. In una nota ufficiale rilasciata dal programma satirico di Canale 5 di Antonio Ricci si legge “ in attesa di vincere la fantomatica Superleague, la Juventus si aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: il tapiro d’oro gigante di Striscia la Notizia”.

Il futuro di Agnelli

Nelle ultime ore si è parlato di possibili dimissioni ma per ora non è trapelato nulla di ufficiale. In caso di addio si sono ipotizzati alcuni possibili successori tra cui Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli, vice presidente di Exor e attuale compagno di Alena Seredova, ex moglie del portiere bianconero Buffon. Evelina Christillin, dirigente del comitato UEFA ha smentito ufficialmente le voci su un suo possibile passaggio alla Juventus. Inoltre le ultime indiscrezioni parlano di una vera e proprio rivoluzione della dirigenza tecnica. Marcello Lippi come coordinatore e Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Il mese di maggio sarà un mese importante per sciogliere ogni dubbio sul futuro di Andrea Agnelli.