Juventus, trasferta a Firenze: le condizioni di Federico Chiesa

La Juventus è in procinto della difficile trasferta di Firenze. Affrontare la formazione di Iachini non sarà semplice. Per Andrea Pirlo, oltre alle solite difficoltà, ci sono anche le assenze da affrontare.

Juventus, Chiesa assente contro la Fiorentina

Il match contro la Fiorentina subirà l’assenza di uno dei giocatori più importanti per entrambe le società: Federico Chiesa. Il centravanti, di proprietà Viola ma in prestito ai bianconeri, non ci sarà. Chiesa è stato costretto a rimandare la prima da avversario all’Artemio Franchi a causa del problema muscolare alla coscia sinistra. Non ancora risolto, il giocatore verrà valutato la prossima settimana per poi decidere la data del rientro. Ancora out anche Demiral. Il resto dell’organico bianconero è tutto a disposizione del tecnico.

Per la difficile trasferta di Firenze, Andrea Pirlo ha tanti altri dubbi da sciogliere: Ramsey e McKennie si giocano una maglia da titolare, così come Bentancur e Arthur, Alex Sandro e Kulusevski, Dybala e Morata. L’argentino, tornato in piena forma dall’infortunio al ginocchio, è in netto vantaggio per fare coppia con Ronaldo.

I bianconeri non hanno altre occasioni per sbagliare, la Juventus per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League dovrà sbagliare meno possibile. Restano le ultime sei gare: Fiorentina, Udinese, Milan, Sassuolo, Inter e Bologna.