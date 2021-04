La Roma in Europa League senza Mkhitaryan e Smalling

La Roma vola ad Amsterdam per disputare l’andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax ma restano a casa Mkhitaryan e Smalling. Entrambi i giocatori questa mattina non hanno partecipato all’allenamento di rifinitura. Spazio, allora, a due giovani della primavera Ciervo e Milanese.

La Roma senza Mkhitaryan e Smalling in Europa League

L’unica squadra italiana rimasta in Europa è la Roma ma nei quarti dovrà fare a meno di due giocatori importanti. Mkhitaryan e Smalling, infatti, erano assenti all’allenamento di questa mattina e non partiranno insieme alla squadra. Il giocatore armeno ha ancora problemi con l’infortunio al polpaccio, il difensore, invece, ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Per sostituirli sono stati convocati Ciervo e Milanese, due giovani delle Primavera. L’assenza di Smalling e Mkhitaryan pesa su una squadra che ha tra gli infortunati anche Kumbulla ed El Shaarawy e da troppo tempo Zaniolo. Fonseca, dunque, non ha molte scelte per la formazione della Roma contro l’Ajax . La squadra è partita alle 15:30 da Fiumicino, arrivati ad Amsterdam, in una sala della Johan Cruijff Arena alle 18:45 avrà luogo la conferenza stampa, insieme a Fonseca ci sarà anche Gianluca Mancini.

La situazione dell’Ajax

Problemi anche nell’Ajax, i dubbi riguardano il portiere Stekelenburg e Schuurs. L’allenatore Ten Hag ha dichiarato: “Stekelenburg non ha un problema grave, ma aspettiamo di capire se possa giocare domani. Schuurs ha dei problemi al ginocchio, è in dubbio”. Ten Hag non sottovaluta il match con la Roma, ha affermato: “La Roma è un’ottima squadra, sarà difficile e dovremmo essere veramente bravi per portare a casa il risultato.