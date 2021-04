La Roma sale nel ranking Uefa e guadagna il 15esimo posto

Dopo la vittoria sull’Ajax per 1-2, la Roma sale nel Ranking Uefa e conquista il 15esimo posto. Sorpassa il Porto e ed dietro al Tottenham. Si conferma la seconda miglior squadra italiana, più in alto, infatti, c’è la Juventus in quarta posizione della classifica della Uefa.

Ranking Uefa: la Roma è 15esima

Rimasta l’unica squadra italiana nelle competizioni europee, è proprio in Europa League che la Roma sta dimostrando il suo valore. Dopo aver sconfitto sia all’andata sia al ritorno lo Sporting Braga e lo Shakhtar Donetsk, ieri sera i giallorossi hanno messo a segno la quinta vittoria consecutiva in Europa League. La Roma batte l’Ajax per 1-2 e si aggiudica il 15esimo posto nel Ranking Uefa. Conquistando 86 000 punti, la squadra di Fonseca supera il Porto in classifica ed è dietro al Tottenham, 17esimi con 88 000 punti. I giallorossi, quindi, entrano a far parte delle 20 squadre più forti d’Europa.

Le squadre italiane nel ranking Uefa

Nella top 20 della classifica Uefa troviamo 3 squadre italiane. Il club migliore è la Juventus che con 120 000 punti si posiziona quarta, segue la Roma e chiude al 20 posto il Napoli. L’Inter ha 53 000 punti che valgono la 26esima posizione, subito dopo l’Atalanta che con 50 500 punti si piazza 27esima . Bisogna scendere al 34 posto per scovare la Lazio con 44 000 punti e fino alla 53esima posizione per scorgere il Milan a 31 000 punti. Risalendo in alto nella classifica, sul podio troviamo il Bayern Monaco primo, seguono il Real Madrid secondo e il Barcellona terzo.