LIVE Ajax-Roma, risultato in diretta tempo reale: in campo alle 21:00

LIVE Ajax-Roma: alla Johan Cruijff Arena i capitolini sfidano i lancieri nell’andata dei quarti di finale di Europa League

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, questa sera, alle ore 21:00, l’Ajax di Te Hag ospita l’unica squadra italiana ancora in corsa in una competizione europea: la Roma. Si prospetta una sfida tutt’altro che semplice per gli uomini di Fonseca. I giallorossi questa sera avranno di fronte una squadra giovane, tecnica, dotata di fisicità, brava nel palleggio, che fa delle ripartenze una delle sue armi migliori. Guai dunque a ripetere le disattenzioni evidenziate nelle ultime uscite. Se i capitolini vorranno avere una chance di proseguire il loro cammino verso Danzica dovranno mostrare maturità. La stessa manifestata nella doppia sfida con lo Shakhtar Donetsk. Una doppia sfida non banale, che la Roma ha affrontato con la giusta concentrazione, rimanendo sempre sul pezzo per tutti i 180′.

Ajax-Roma, Ten Hag senza Blind e Onana. Fonseca punta su Dzeko

Le due squadre arrivano a questa sfida in uno stato di forma decisamente opposto. L’Ajax, infatti, sta attraversando un momento magico. I lancieri sono reduci da ben 24 risultati utili consecutivi. In campionato, nonostante contino una partita in meno, sono primi a +11 sul PSV. In Europa League, invece, dopo aver fatto fuori il Lille ai sedicesimi di finale con un doppio 2-1, agli ottavi i lancieri se la sono dovuta vedere con lo Young Boys. Contro gli svizzeri la squadra di Ten Hag non ha incontrato alcuna difficoltà, mettendo a segno ben cinque gol e subendone zero.

Per questa partita, il tecnico olandese dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Onana e Blind (l’ex terzino del Manchester United ha subito una brutta distorsione alla caviglia sinistra in occasione della sfida tra Gibilterra e Olanda). In dubbio, invece, Stekelenburg (ex di turno) e Mazraoui. I lancieri dovrebbero scender in campo con un 4-3-3 con il giovane Scherpen tra i pali; Rensch, Timber, Martinez e Tagliafico in difesa; a centrocampo Alvarez, Klaassen e Gravenberch; il tridente d’attacco, invece, dovrebbe vedere protagonisti Antony, Tadic e Neres.

Discorso diverso, invece, per la Roma. Nelle ultime tre partite di campionato, i giallorossi hanno raccolto appena un punto. Dopo due sconfitte consecutive subite rispettivamente contro Parma e Napoli, sabato scorso, contro il Sassuolo, la squadra di Fonseca non è riuscita ad andare oltre il 2-2. I capitoli, due volte in vantaggio grazie ai gol di Pellegrini (su rigore) e Bruno Peres, si sono lasciati rimontare in entrambe le occasioni a seguito di due disattenzioni difensive imperdonabili. Questa sera la Roma dovrà provare a non ripetere gli stessi errori, altrimenti la qualificazione potrebbe complicarsi.

Così come Ten Hag, anche Fonseca dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. Il tecnico portoghese, infatti, per la sfida di questa sera non potrà contare sui vari: El Shaarawy, Zaniolo, Karsdorp (squalificato), Kumbulla, Smalling e Mkhitaryan. Scelte quasi forzate, dunque, per Fonseca che tra i pali schiererà Pau Lopez; in difesa Mancini e Ibanez saranno affiancati da Cristante; il centrocampo a 4, invece, sarà composto dal rientrante Veretout, Villar, Spinazzola e Bruno Peres. Sulla treqaurti spazio a Pedro e Pellegrini che agiranno dietro l’unica punta Edin Dzeko.